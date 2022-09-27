王姓機車騎士，去年11月26日晚間，行經文林路時遭遇一台計程車突然變換車道，影響他的行徑路線，王一時氣憤，超車時比出中指，不料全程被行車紀錄器拍下，鄭姓運將提告妨害名譽，士檢檢察官認為，以肢體動作比出象徵侮辱性的言語，依公然侮辱罪提起公訴。

王男行經士林區文昌橋，突然遇到鄭姓運將從中線車道變換到外線車道，疑想要停車攬客，他認為被逼車，先按喇叭提醒，超過計程車時，以左手對鄭姓運將比出中指，整個過程被行車紀錄器拍下，鄭姓運將覺得人格受辱，提告公然侮辱罪。

行車紀錄器錄拍下，王男騎車從計程車右前方超車時舉起左手、比出中指。檢察官認為，依照現今社會通念，「比中指」是「三字經」肢體化言語，含有強烈侮辱他人的意思。而且，中指的手勢，源自於西方文化脈絡，有侮辱他人的人格、貶損他人社會上評價的意義，是公眾周知的事實，依公然侮辱罪提起公訴。