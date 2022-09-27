疫情與戰亂導致全球陷入供應鏈失調、通貨膨脹、能源及糧食短缺等種種危機，更讓永續發展目標（SDGs）的進程停滯不前、甚至節節倒退。面對日益加劇的氣候變遷、益加分化的國際政治和緊迫逼人的2050淨零碳排目標，究竟各國以及台灣該如何推動永續發展？極受矚目的第五屆唐獎大師論壇今(9/26)日以「邁向2030-2050之永續發展路徑」為題，邀請到國際重量級經濟學家，也是2022唐獎永續發展獎得主傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs）以連線方式與台灣學者交流對談，期能以在地與全球觀點，共同激盪出邁向未來30年永續發展目標的有效對策。

唐獎第5屆大師論壇永續發展場26日在成大登場，2022永續發展獎得主美國經濟學家傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）（螢幕右）透過視訊連線，（由左至右）是主持人前中央大學校長劉兆漢院士、成功大學蘇慧貞校長、清華大學台北政經學院陳添枝院長、前中經院董事長梁啟源，等人對談交流。(圖／唐獎基金會)

接連五場的唐獎大師論壇，今日首度移師南台灣，選在被聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）列為全球七大指標性低碳綠建築之一的成功大學綠色魔法學校舉辦，由成功大學和唐獎基金會共同主辦。與會者包括主持人前中央大學校長劉兆漢院士、成功大學蘇慧貞校長、清華大學台北政經學院陳添枝院長、前中經院董事長梁啟源等。蘇慧貞校長在致詞中表示過去幾年，成大與唐獎基金會建立了深厚的合作關係，從2016年至2018年為永續發展領域的年輕女科學家舉辦了格羅布倫特蘭週、2020年唐獎大師論壇生技醫藥場，今年希望繼續以啟發人心的對話產生實現SDGs的具體見解。

現場除了吸引不少成大師生到場，還有100多名台南一中、台南女中學生報名參加。(圖／唐獎基金會)

對於聯合國永續發展目標(SDGs)及巴黎氣候協定兩個全球達成永續發展重要支柱貢獻良多的薩克斯教授，今從聯合國1948年發佈世界人權宣言到2015年制定永續發展目標(SDGs)及巴黎氣候協定，講述75年間永續發展的脈絡及里程碑。暢談建構「我們想要的未來」需要奠基在經濟、社會、環境以及全球和平這四個支柱之上，並投資六大重點領域，包括教育、醫療體制、潔淨能源、永續飲食與農業、高科技的服務型城市以及高覆蓋的數位服務。此外，他也提出新的永續治理應從「目標導向的發展」、「科技與產業政策」、「財務規劃」、「企業結盟」、「區域整合」、「地緣政治間的合作」以及「永續發展倫理」等七個面向著手，並進一步說明政府、企業及民間社會各自在SDGs扮演的角色。他更重申全球合作、促成和平、加強全球共同價值觀及即刻行動的重要性。

薩克斯教授回應主持人劉兆漢院士如何與不同文化的人合作與達成共識？我們都住在同一個地球，都想要照顧下一代，這就是人類社會的共通點，有著共同的利益。醫療公衛專家蘇慧貞校長接著分享台灣在公共衛生、醫療跟性別等永續發展的執行經驗，並根據科學文獻數據分析新冠疫情及慢性病對於性別、年齡的影響。蘇校長強調這些疾病都會影響社會經濟發展。制定政策前必須經過科學的驗證與平等的處理，釐清不同性別、年齡層的風險因子後，才能制定真正國家的政策。薩克斯教授回應，台灣在新冠疫情方面表現很傑出，從知道武漢有案例，立即啟動且能率先回應，相對美國沒有管控系統，許多民眾不願意戴口罩，因而有120萬人死亡，應思考如何將台灣經驗推廣到其他國家。

同為經濟學家的陳添枝院長則剖析中國這100多年的經濟發展變化，聚焦經濟發展跟永續發展能否能同時兼顧?他呼應薩克斯教授所提，同意價值觀的建構才是最重要的，是否有善盡全球公民的責任、認同人的基本價值與尊嚴，而非只追求經濟成長，如此一來，才可能同舟共濟，追求相同的目標，特別是永續發展需要跨領域合作，應透過教育讓大家懷抱相同的理念。薩克斯教授指出在中美關係中，美國的政策是恐懼下的反制措施。若要克服恐懼就要有對話，想辦法建立友誼，目前各國間存在著許多誤解，大家觀點不一樣，強調只要持續對話即會增加合作的可能性。

梁啟源教授則聚焦台灣的能源政策，2016年台灣政府擬定非核家園，計畫 2025年全面排除核電，但面臨電力不足、電價升高、南電北送的電網風險等問題，薩克斯教授建議台灣政府須有妥善過渡到2050年，可量化、經過可行性評估的務實規劃。當國土面積小，人口密度高且沒有其他替代能源時，核能或許是可以考慮的。此外，也可考慮加入東北亞地區的聯合電網，運用戈壁沙漠、俄羅斯東部的電源，但這需要彼此信任，不然就要付出高昂的經濟代價以及安全疑慮，少了俄羅斯提供便宜天然氣的歐洲就是血淋淋的例子！東北亞的電網推動相關國家的對話，讓各國理解彼此的高依存度。能否找到確保能源系統強韌性的途徑也很重要，到底該與那些國家交換？離岸風力能否滿足?有無明確的時間表？若沒找到就斷然拒絕即不是好的能源政策，應多管齊下，找到多個替代方式。更多的內容，請詳唐獎Youtube。

第五屆唐獎「永續發展獎」頒發給曾任三屆聯合國秘書長之特別顧問、現任哥倫比亞大學永續發展中心主任、聯合國永續發展解決方案網路(SDSN)主席的傑佛瑞•薩克斯（Jeffrey D. Sachs），唐獎肯定他在跨領域永續科學議題上的主導角色，以及其所創可應用於鄉村、國家和全球的多邊行動。身為國際知名經濟學家，薩克斯教授不僅在債務危機、惡性通膨、計畫經濟過渡到市場經濟、減少貧窮…等專業領域有開創性的研究成果，針對全球永續發展所面臨的複雜問題，他更結合全球經濟、公共健康、公平正義與永續性等不同面向，提出開創性的跨領域方法，協助永續發展成為一個可被學術研究及評量實踐的整合性領域。