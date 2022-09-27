隨著娛樂文化不斷更新，年輕人的流行用語也持續改變。近日有網友瀏覽年輕族群的臉書後，發現許多看不懂的用詞，像是氣氛組、海王、輔王、野王等，沒想到許多人也直呼看不懂，貼文一出引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享許多年輕人的臉書自我介紹截圖，「現在的小朋友顛覆我的想像，什麼氣氛組、海王、輔王、野王，誰可以告訴我是什麼意思？」

對此，許多人紛紛回應，「中二病超嚴重的青少年？小孩？反正都會成為他們的黑歷史」、「氣氛組是啥？」、「還有一堆什麼草莓啊、芋頭之類的當自己名字的…」、「不懂為什麼一定要在名字後面加顆鼻屎」、「小朋友的世界不好懂」、「吾乃遲到組眠王，只要一入眠，8組鬧鐘也叫不起」、「這些應該都有中獎過，腦筋霧掉了」。

不過有熟悉年輕人的人解答背後含意，「被大陸抖音洗腦了，氣氛組：營造氣氛的人；海王：渣男；輔王、野王：王者榮耀遊戲詞語～通常男生遊戲角色玩打野讓許多迷妹崇拜」。