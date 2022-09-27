雪管處修繕大鹿林道東線工程，公布新的管制時間及內容。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園管理處對觀霧遊憩區內大鹿林道東線沿線路基毀損部分，原公告自9月5日至10月5日進行施工，因受軒嵐諾颱風影響，大鹿林道東線多處坍方，導致延後進場時間，大鹿林道東線雖已搶修完畢，自9月16日起恢復通行，但因颱風造成崩塌及沖蝕較為嚴重範圍，經評估及規劃後，將一併進行整治，雪管處公告新的管制措施。

雪管處指出，大鹿林道東線位於雪霸國家公園觀霧遊憩區內，全長19公里，為通往大霸尖山登山步道的主要路線，全線多處屬地質敏感區域及中高風險崩塌路段。考量山林開放後林道的安全及必要的物資運補與緊急救難等需求，針對大鹿林道東線目前較為危險或行路功能欠佳的路段進行整治。

今年度工程主要包含下邊坡路基沖刷改善、路面縱坡調整及積水改善，以增加路基之穩固及林道路面使用之安全性等。

雪管處表示，原公告自9月5日至10月5日進行施工，因受軒嵐諾颱風影響，大鹿林道東線多處坍方，導致延後進場時間；大鹿林道東線雖已搶修完畢，自9月16日起恢復通行，但因颱風造成崩塌及沖蝕較為嚴重範圍，經評估及規劃後，將一併進行整治，施工期程調整如下：

工程將分3階段施工：第1階段自9月26日至10月10日，施工期間正常通行；第2階段自10月11日至10月28日，自0.3K暫停車輛進入，步行民眾及腳踏自行車仍可正常進出；第3階段自10月29日至11月4日，於大鹿林道東線0.1K及0.3K停車場處將進行施工，期間大鹿林道東線全線不開放車輛進入，步行民眾及腳踏自行車仍可正常進出。騎乘腳踏自行車的遊客，行經施工路段時，請注意安全，並以牽行方式通過，施工期間造成不便請見諒。