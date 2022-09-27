總獎金300萬台幣的TLPGA台灣巡迴賽大大數位女子公開賽，預計9月28日到30日在林口東華高爾夫球場舉行3天54洞競賽，共有7位女將角逐冠軍，冠軍獎金台幣55萬，這也是大大數位首次冠名贊助台灣女子職業比賽。

這場比賽參賽75位選手，其中52位職業女將，包括今年拿下綠林慈善盃高球賽、上周建大輪胎盃冠軍的洪玉霖，以紐西蘭籍參賽，尋求個人在台巡賽第5冠；來自泰國的喬蕾妲（Chonlada Chayanun），是今年泰巡賽年度獎金排名第2球員。

此外還有多位參賽女將是今年首勝開張的好手，例如南寳TLPGA傳承賽曾楨、洋房＆山溪地真善美傳承賽王莉甯、法國巴黎銀行財富管理TLPGA傳承賽的職業新人林怡潓，及曾在韓巡賽奮戰頗有收獲的陳宇茹，還有25位業餘選手及1位日本業餘選手參賽，比賽精彩可期，賽事後兩回合進行網路與電視直播，29日上午10點半到下午2點半、30日上午10點到下午2點，球迷可上博斯二台與TLPGA Youtube頻道收看。

「大大數位慈善基金會」本次與TLPGA共同舉辦「大大數位女子公開賽」，希望在後新冠肺炎疫情時代來臨之際，透過有效運用集團資源舉辦運動賽事，激活社會動能，鼓勵公眾參與，進而達成正向及善的循環，「大大數位慈善基金會」董事長戴永輝表示：「我們曾經有過世界第一高手，我們也堅信，這不會只是曾經，只要給我們的選手最好的舞台磨練！」

不只贊助比賽，「大大數位慈善基金會」也展現與其他賽事迥然不同的的貼心創舉，設立「一桿進洞獎吃到飽」規定，以及為鼓勵選手積極參賽減少負擔而補助所有選手部份擊球費上，而所有贊助廣告看板的設計及擺設更會讓所有選手及來賓感受到如置身國外的國際比賽中。