蔬果富含纖維質及維生素等，還有人體無法自行製造的植化素，對於身體相當有益，例如超級抗氧化物「茄紅素」（Lycopene），能防止自由基破壞，楊斯涵營養師提到，茄紅素有保護心血管的效果，並分享含豐富茄紅素的11種蔬果。

臉書粉專《楊斯涵營養師的美味生活》發文指出，茄紅素是類胡蘿蔔素家族中的超級抗氧化物，抗氧化力甚至優於胡蘿蔔素及維生素E，能夠防止自由基破壞，具有抑制壞膽固醇氧化的功能，還能保護心血管，對於抗癌、攝護腺癌、乳癌、胰臟癌、胃癌等都有相關研究。

大部分紅色系蔬果都富含茄紅素，蔬菜類以大番茄為首，每100公克含高達2573微克的茄紅素，另外還有紅甜椒、紫高麗菜、胡蘿蔔、紅辣椒及甜菜根，水果類則是西瓜、葡萄柚、柿子、木瓜及紅心芭樂等，茄紅素每日建議攝取量為30毫克。

楊斯涵營養師補充說明，30毫克相當於2顆紅心芭樂、10顆大番茄或市售1瓶蕃茄汁（265毫升），以1顆大番茄約100克的大小來算，需吃到10顆的量，若是市場賣的比較大顆，僅需3至4顆即可，而且富含茄紅素的蔬果和油一起加熱烹調食用，能大幅提升吸收率。