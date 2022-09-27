俄羅斯南部羅斯托夫（Rostov）地區一座小鎮，新接獲俄國局部動員令的備役人員在舊日蘇聯軍歌聲與親人啜泣聲中向家人告別，接受國家徵召增援俄烏戰事。

路透社報導，烏克蘭8月底到9月初的反攻在東北部哈爾科夫（Kharkiv）地區告捷，當地俄軍節節敗退。俄羅斯總統蒲亭在飽受國內壓力後21日宣布局部動員，召集有特定作戰專長的後備軍人入伍。

但反對動員和侵烏的示威旋即在數十個俄國城市發生，幾處俄國與鄰國的邊界也被人拍到出現排隊的人龍及車陣。

20歲的柯達科夫（Roman Khodakov）前一晚接到動員召集通知，他說自己3個月前才從軍中回來。

柯達科夫說：「有個人來我家，然後把召集令給我，我媽媽很不開心，但又能怎樣呢？我們得保衛國家。最重要的是要克服恐懼，我只擔心我的家人，他們的心都碎了...我不替自己感到害怕，一切都是神的安排。」

羅斯托夫地區的小鎮巴泰斯克（Bataysk），並非所有前往召募處的人都是不情願被徵召。已過召集年齡限制的莫伊森科（Nikolai Moiseyenko）表示，他是自願來報到。

莫伊森科說：「我在那裡（指烏克蘭）有親友，我們得幫忙解放他們。」

巴泰斯克的召募辦公室設在鎮上中央廣場，就在當地婚姻登記處旁邊。

安德瑞（Andrei）和未婚妻尤莉雅（Yulia）原本沒有結婚打算，但動員令讓他們重新思考婚事。

手中抱著幼子與一顆足球的安德瑞說：「我的情緒很複雜，我對未知的事感到恐懼，現在就很害怕。」登記成為夫婦後，安德瑞和尤莉雅相吻，淚水悄悄從女方臉頰滑落，然後目送丈夫加入應召的同袍入伍。