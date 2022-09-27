投資人在全球股市大跌後進場撿便宜，由重量級的迅銷上漲帶來提振，周二日經225指數收漲0.53%，為26,571.87點，擺脫前一日創下的兩個月低點。東證一部指數收漲0.47%，為1,837.01點。
分析師表示，在聯準會再次大幅升息並重申激進政策立場引爆全球股災後，市場正快速恢復動能。
Uniqlo母公司迅銷上漲0.88%，給日經指數帶來最大的提振；其次為人力派遣公司瑞可利（Recruit Holdings）勁揚2.67%。
晶片製造設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）和電話公司KDDI Corp分別跌0.85%和1.25%，給日經指數帶來最大的壓力。
以漲跌幅來看，電子遊戲公司科樂美（Konami Group）漲4.01%，在日經指數成份股中漲幅最大；其次為工廠營造商Hitachi Zosen漲 3.86%。電商平台樂天（Rakuten Group）跌3.43%，表現最差。
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