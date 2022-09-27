高雄1名人妻和老公結婚35年，沒想到老公卻於108年時和女鄰居發展成地下情人，老公5度和對方於西子灣、旗津海邊、家門口及車上等地發生親吻、互相撫摸下體等行為，人妻氣得要求女鄰居賠償50萬元，一審法官判女鄰居賠償2萬元，案經上訴後，2審法官判女鄰居賠償10萬元。

根據判決書指出，高雄1名人妻和老公於76年5月結婚，但老公卻和女鄰居發生婚外情，她不滿指控女鄰居明知男方為有婦之夫，和對方多次前往高雄旗津老街約會，於旗津海邊、西子灣、車上及家門口等地，5度發生親吻，撫摸胸部、下體的行為，人妻覺得配偶權受到侵害，要求女鄰居每次各賠償10萬元，共計50萬元。

女鄰居表示，她確實有和男方於旗津愛撫，但當初是男方發現她離婚、心理空虛，才主動騷擾她，要求她當地下情人，男方未經她同意就對她做愛撫等行為，之後又拿錢給她，要她不要跟人妻說，但她不願破壞人妻之婚姻，故主動告知人妻，要求人妻管好男方，不要再來糾纏她。

一審時法官認為2人僅因金錢糾紛，判女鄰居賠償2萬元，人妻不服提起上訴，她表示當時男方要求分手後，聽聞女鄰居不斷到她家門口咒罵，故得知男方和女鄰居不正當交往行為，且2人從108年中就開始交往，女鄰居讓她全家人名譽受損，要求女鄰居再賠償48萬元，二審法官考量女鄰居在家幫忙送牛奶，每月薪水2萬元，判女鄰居每次侵害賠償2萬元，共計10萬元。