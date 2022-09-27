美國前國務卿蓬佩奧（中）今（27）日走訪高雄，下午到駁二參訪，一路上受到民眾熱情追逐歡迎。

立委趙天麟（中）透露，原本安排蓬佩奧在另家五星級飯店與中小企業座談，但蓬佩奧不想「飯店之旅」，因此才特別安排參訪駁二、大港橋等行程。（柯宗緯攝）

美國前國務卿蓬佩奧今（27）日走訪高雄，下午到駁二參訪，一路上受到民眾熱情追逐歡迎，有人高舉標語「Pompeo I Love You」力挺。立委趙天麟透露，原本安排蓬佩奧在另家五星級飯店與中小企業座談，但蓬佩奧「不想飯店之旅」，因此才特別安排參訪駁二、大港橋等行程。

蓬佩奧下午頂著豔陽，現身在駁二特區，現場媒體加上支持者將他團團包圍。其實，他人未到前，現場部署重重警力維安，民眾則高舉標語及美國國旗看板守候，高喊「歡迎蓬佩奧來高雄！」

趙天麟邀請蓬佩奧到大港橋、駁二藝術特區，飽覽高雄市區風光。他透露，這次蓬佩奧非常想要親自在台灣土地上，感受台灣的熱度，其實本來安排在五星級酒店與高雄中小企業見面，但他覺得從萬豪到另家酒店「好像飯店之旅」，無法看見真正的台灣及熱情的高雄。

也因此，趙天麟經向高雄市長陳其邁及青年局徵詢後，決定參訪駁二以及青創基地「Pinway」，蓬佩奧也貼心考量到維安及擔心造成民眾不便，而選擇步行，不搭輕軌參訪。趙天麟說，蓬佩奧最近減重很多，運動很棒，相信這段路他會走得很開心，這也是他的期待 。

趙天麟提及，駁二特區見證「鏽帶城市」如何變成現代化城市的很棒典範，蓬佩奧在大港橋下車，一邊看大港橋，又可見輕軌、海巡署船艦的英姿，沿途走到青創基地，了解廢棄倉庫變成文創基地模樣，這是蓬佩奧第二次來台，也終於有機會在民眾及觀光客最喜歡的土地行走，接受民眾對他的加油。

至於伴手禮方面，趙天麟指出，將送蓬佩奧印有中華民國國旗的「母子鱷魚」製作的拖鞋，我國超馬好手羅維銘去年曾穿該拖鞋去美國參加5000公里超級馬拉松得到亞軍，透過該拖鞋，讓他知道台灣民眾有多麽喜歡美國。此外，「Pinway」青創基地夥伴分別提供，鹿角蕨、漢堡、微熱山丘鳳梨酥。