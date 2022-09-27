退化性關節炎不只會發生在中老年人身上，肥胖者罹患的機率也比一般人高。有研究發現，退化性關節炎不只是因為關節過度耗損而引起的，還有其他因素。

退化性關節炎會使得關節僵硬、生活行動受限，且關節腫痛，讓病人更不敢動。不過研究發現，透過運動和飲食控制，可以降低關節疼痛和日後置換關節的機會，且退化性關節炎的發生可能另有原因。

●減去少少的體重 能降低疼痛和換關節的機會

退化性關節炎是不少中、老年人會碰到的問題，不過隨著飲食和靜態生活習慣，肥胖人口增加有愈來愈年輕的趨勢。一份刊登在《國際肥胖期刊（International Journal of Obesity）》的研究，追蹤了4,081個肥胖、有退化性膝關節的病人和4,046個有退化性髖關節的病人8年的時間發現，只要每減去1％的體重，就能降低2%換關節的風險，且對同時有髖關節疼痛的人而言，可以降低3%髖關節疼痛的機率。

台灣運動醫學學會副祕書長林杏青指出，改善幅度不大的原因在於，退化性關節炎是多病因，加上這8年間生活習慣、意外或慢性病等等可能因素，讓受試者還是走到了換關節的路，但整體而言，有減重就有幫助。

●退化性關節炎因素不只是體重和使用過度 還包括發炎

以往認為退化性關節炎是關節使用過度、軟骨耗損，或是因為體重造成關節負擔增加，然而更新的觀念是「發炎」。林杏青指出，過去許多常見的討論都僅聚焦於力學上，彷彿人體就是機器的承軸關節和墊片，愈用愈摩擦，使用到一定次數就壞了，但事實並非如此。

「已經有研究發現，肥胖的人身上的脂肪細胞釋放發炎反應物質，造成關節軟骨、骨質損壞速度變快及週邊組織發炎，」林杏青指出，退化性關節炎不只發生在承重的下肢關節如膝蓋、髖關節或踝關節，不載重手指、頸部都會，且過重肥胖的人手指關節退化性關節炎風險比一般人高，由此可以證明，退化性關節炎不只跟磨損、肥胖有關，和肥胖造成的慢性發炎也有關係。

●鍛鍊肌力是最佳的復原方式 可以嘗試這5種運動

由於磨損導致退化性關節炎的錯誤觀念，造成更多人不敢運動、甚至不敢進行日常生活中的一般活動，但已有充足研究證實，適度運動的族群退化性關節炎最少，職業運動員較多，而沒有運動習慣的人，退化性關節炎竟比職業運動員更高。

運動能改善組織液循環、加強關節週邊的肌肉強度，肌肉夠強壯能分擔關節的壓力，也讓膝關節能夠在比較好的軌道上移動，減少摩擦，「增加大腿肌力能有效改善、預防膝蓋的退化性關節炎，」林杏青舉例，深蹲、分腿蹲、橋式運動或騎單車，都是很好的運動。

林杏青表示，即使疼痛，也可以在泳池中行走，或找到不會造成疼痛更嚴重的運動，甚至服藥、較不疼痛後，可以嘗試強度更高的運動。總之，不要都不動，不動反而關節愈僵硬、愈難從事一般活動。

但他也提醒，沒有運動經驗的退化性關節炎病人，亂運動反而會加重病況，最好諮詢教練、物理治療師或醫師。

文章來源：本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章