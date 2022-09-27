1名懷著雙胞胎的母親稱因是高齡懷孕，已辭職在家待產，經濟全靠丈夫，她在臉書社團PO文徵求「恩典牌」育嬰用品，列出10項用品，並指定要「8、9成新」，其中嬰兒推車和奶瓶蒸氣鍋還「限定品牌」，讓網友傻眼說「沒錢不要生小孩」、「第一次看到恩典還能許願」、「吃相難看」。

1名網友在臉書「爆怨公社」分享1張貼文截圖，1名母親因為是高齡、高危險妊娠孕婦，又懷上雙胞胎，直接辭職在家待產，預產期在年底，她因此想在臉書「恩典牌免費贈送區」徵求許多「8、9成新的育嬰用品」，包含奶瓶蒸氣鍋、電動擠乳器、推車、嬰兒床、搖籃等，她表示可以付運費和自取。

1名懷雙胞胎的母親在臉書PO文徵求「恩典牌」育嬰用品，她列出10項用品，甚至指定要「8、9成新」，其中嬰兒推車還「限定2品牌」，讓網友氣炸。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該名母親在恩典牌社團洋洋灑灑列了共10項用品，還指定要8、9成新並新生兒適用，其中雙寶推車還「指定2品牌」，原PO分享該篇文章截圖，稱「原來現在恩典牌社團，還能指定比較高單價的商品，還只收全新或八九成新」。

其他網友留言「沒錢不要生小孩啦，打字有禮貌不代表吃相可以那麼難看」、「好討厭，一直強調雙寶、高齡、經濟無後，又如何？不要生不就好了」、「我很好奇，既然有經濟壓力，為什麼嬰兒推車還要指定廠牌，別的廠牌不能坐嗎」、「沒錢是不會用電鍋消毒喔？濫用恩典牌的意思」、「我身邊有人徵恩典牌然後拿去轉賣的」、「恩典？第一次看到恩典還能許願」。