【全程字幕】風波未了？周玉蔻明赴北檢告柯文哲、蔣萬安 徐巧芯酸她「不要停」再轟NCC：完全在睡覺

名嘴周玉蔻因指控前中國小姐張淑娟涉入緋聞案，引爆各界批評，張昨（26）日提告周；今（27）日周玉蔻宣布，明日上午10點將赴北檢按鈴控告台北市長柯文哲、國民黨台北市長候選人蔣萬安「公開誹謗」。對此，資深媒體人黃揚明今日爆出內幕，直呼「千萬別上當」，引發討論。

黃揚明今日在中天節目《大新聞大報卦》中呼籲，「大家不要去嗆周玉蔻，千萬不要，這是一個陷阱」，黃直言「她想引發一場腥風血雨的風暴，最好國民黨、民眾黨、無黨籍通通去嗆她，她就可以營造出一個『我是受害者』的模式」，黃揚明說「她現在就在盤絲洞裡面織網，等你們到她的蜘蛛網上面被黏住，她要讓她的戰力不斷地繼續的延伸，而且要把火往藍營跟白營燒」。

黃揚明也提及，「很明顯，而有些參選人為了曝光，為了一天的新聞跑去嗆她，她就會營造成『你看抓到了！果然你們就是要對付我一個孤伶伶的弱女子』，她反而變成受害者」，黃揚明最後呼籲「大家千萬不要上這個當，讓她做她自己想做的事情就好，讓她開心就好，『誰跑去鬧，誰就是周玉蔻的分身』，她要的就是這個效果」。