最近選情熱，藝人林道遠跟馬國畢也宣告加入里長的選舉行列，雙方人馬在廟口進行政見比拚，原來是最新8點檔《市井豪門》中2人要競爭里長。身為最佳助選員的小甜甜張可昀跟胡嘉愛也在現場比拼嗆聲，2人宛如吃過辣椒罵人不眨眼，讓雙方人馬都拉不住。

小甜甜張可昀在劇中和馬國畢演夫妻，表示自己上一部8點檔就是跟馬念先合作，這一部是馬國畢，該不會下一步就是跟馬力歐，讓馬國畢說「那現在就是你的高峰了，不然之後會每況愈下。」

2人有多年的交情，為了演出一對，馬國畢配合小甜甜肉感，就特別吃胖了5公斤，讓小甜甜很感動。馬國畢表示第一次對戲把2人的照片拍上傳社群，結果沒有修圖過的照片，讓不少網友留言說「小甜甜臉被蜜蜂蜇到嗎？」讓他趕緊刪除，也確定要增肥的計畫，到現在不忌口有美食就往嘴裡塞，一共胖了5公斤。

林道遠表示為了演好里長，有特別去模仿平常鄉里間，里長的樣子，但拍了幾場要吶喊的，發現喉糖很需要，因為一整天下來聲音就會啞掉；而在劇中他相當怕老婆，自曝是本色演出。