女星林襄是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員之一，嬌小身材卻有極大反差的E罩杯上圍，因為撞臉高雄市議員黃捷，獲得超高討論度外更被封「兇版黃捷」，高人氣讓她迅速升格新一代啦啦隊女神，也成為各大節目的熱門嘉賓，舉手投足都成為粉絲討論的焦點；近期她曬出一組學生照，清純模樣短短半小時就獲萬名粉絲按讚。

林襄爆紅後工作滿檔，她透露自己休假的日子都變成進修的日子，為了提升自己，最近開始安排許多課程，有表演課、日文課等，林襄謙虛地說：「認清自己的不足，努力學習」，照片中她頂著清純感的空氣瀏海造型，身上的白制服在領口處繫上黑色絲帶，加上灰色百褶裙，在教室內雙手比YA，甜美笑容讓大票網友心動，另一張抬頭看向窗外的照片更是氛圍感十足，完美化身女高中生。

許多粉絲看到後紛紛按讚，目前已經累積3.2萬人，數量還在持續上漲，許多人留言：「今天看起來很可愛」、「就是香香的」、「愛情來了」、「想進修了！」不少人打氣，「加油！妳很棒」、「妳的努力總有一天會被人看見，女襄民報到」、「加油！不要理那些酸民」。

林襄近期宣布進軍日本，與知名雜誌合作發行寫真作品，她在球場奮力加油的模樣被日本網友注意，在推特上掀起一陣熱議，在台的日本人木村正太也誇她有瀏海、大眼和臥蠶，元氣感滿滿的外型很受日本人喜愛。