艾華(6204)布局可撓式感測元件新興應用，目前已開始出貨亞洲、歐洲及美國客戶，儘管可變電阻產品受到通膨升息及客戶庫存調整下半年展望不佳，但公司看好感測元件新應用明年有更高的成長，艾華總經理黃國義表示，明年展望審慎樂觀。

艾華今天舉行線上法說會，艾華主要產品為可變電阻及開關/編碼器/感測器等，其中可變電阻佔今年上半年營收約69%，是主要產品，開關/編碼器/感測器等產品約佔31%；若依終端應用來看，音響產品約佔營收75%，燈光約佔10%，家電約佔5%，其他約佔10%。

由於艾華感測元件具輕薄、可撓折特性，能夠根據壓力給予即時訊息回饋，配合客戶客製化需求，成為艾華搶攻VR遊戲&虛擬應用的VR手套、應用於虛擬應用/運動/長照/醫療等穿戴式呼吸帶，以及運動醫療的運動球利基，目前已開始小量出貨歐洲、美國及亞洲客戶，成為公司營運的新動能。

在可變電阻部分，黃國義表示，受到烏俄戰爭/通貨膨脹/大陸區域封城等外在環境因素，以及全球通膨升息、客戶庫存積壓影響，可變電阻下半年展望不是很好，公司將強化自動化生產及新產品研發，開拓新客源及新市場，降低市場挑戰的衝擊。

艾華今年上半年稅後盈餘為1267萬元，每股盈餘為0.55元，累計前8月合併營收為2.8億元，年減34.32%。

黃國義表示，雖然可變電阻下半年展望不是很好，但感測元件未來應用在健康醫療及元宇宙等具前膽性產業，明年可望有更高成長，未來獲利空間還蠻高的，明年展望審慎樂觀。