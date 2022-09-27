在連跌三天後，由汽車股和材料股領軍，周二歐洲STOXX 600指數開高走高。義大利最大支付業者Nexi在強勁的業績展望帶動下，漲幅領先。

泛歐STOXX 600指數目前勁揚1.16%，報393.27點，主要類股全面上漲，汽車股和基礎資源股目前均大漲近2%。

上周歐洲新公布的經濟數據意外悲觀，以及數家主要央行接連大舉升息加劇全球經濟將陷入衰退的擔憂，STOXX 600指數已連跌三天，累計下跌4.8%。

在主要股市方面，義大利富時MIB指數上漲0.98%，延續以梅洛尼（Georgia Meloni）為首的右翼聯盟贏得大選後的升勢。

穆迪表示，大選結果降低了義國政局的不確定性，但聯合政府的政策選擇仍然不明。

英國富時100指數漲0.4%，德國DAX指數大漲1.26%，法國CAC 40指數漲0.91%。

在焦點股方面，Nexi大漲近8%，該支付集團預估在2023～2025年間將擁有超額現金約28億歐元（約27億美元），可用於尋求併購機會，或透過庫藏股與股利還利於股東。

Hugo Boss AG跌2.2%，德銀以助力減少為由，將該高價時裝公司的股票評級調降至「持有」。