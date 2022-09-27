高雄市政府Youtube頻道「緊看邁」系列26日發布21秒短片，片中描述小太空人在太空船準備回地球，選擇之前鐵路地下化的工地降落，太空船系統還顯示「目前為荒地，許可降落」的字眼，但是當太空人降落時，發現自己置身於綠意盎然、充滿兒童歡笑的遊樂園。高雄市政府利用反差手法，向外宣傳政績，強調只要認真做事，鐵路地下化的荒漠也能變成綠洲。

高雄市政府指出，透過創意短影音呈現了城市轉變，先以太空人為主角，將鏡頭帶到從太空重返地球的太空人，鎖定降落在高雄某處荒蕪的空地上，並巧妙將公園滑梯喻為返回陸地的通道，不料在落地後，卻發現身處充滿孩子歡笑聲的綠園道公園遊樂場，旁白並搭配「只要認真做，荒漠也能變綠洲」，呈現出鐵路地下化前後的迥然景象。

高雄市政府表示，強調只要認真做，荒漠也能變綠洲，利用詼諧幽默的反差手法，表現鐵路地下化荒漠變綠洲的對比與變化。

綠廊道的前身是鐵路軌道，全長15.37公里，面積71.3公頃，從左營橫跨到鳳山，百年來乘載人員、貨物，在地面上南來北往、來回穿梭持續運行著，是城市發展的痕跡烙印；鐵路地下化後，騰空後的廊帶規畫為綠意綿延的城市軸線，沿線保留或更新舊部落、車站商圈或鐵道文化等在地特色、鐵路意象，為市民留下難得的休憩空間。

高雄市政府強調，綠園道工程全數完工，如今鐵道痕跡已不復見，取代的是綠地、廊帶或公園，綠地面積為六都第一。綠廊道是大小朋友散步、嬉戲，鐵馬乘風感受城市的好去處，不時可見民眾在樹蔭下乘涼，家人或三五好友閒話家常，其中左營段更榮獲第21屆行政院公共工程金質獎土木類特優獎，美麗的長廊為高雄串起城市的全新樣貌。