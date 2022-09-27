根據《韓國經濟日報》報導，一名三星主管透露，過去10年來，首爾大學工程學院的畢業生人數縮減超過一半，因此必須遠赴海外聘請優秀人才。報導指出，三星將在美國三個地區包括德州奧斯汀、加州矽谷以及麻州波士頓舉行徵才說明會，而且是私下舉辦說明會，以增加招募到好人才的機率。
南韓政府估計，未來10年至少得爭取到30萬4000名晶片人才，才能夠跟台灣、中國及美國在相同起跑點競爭。根據報導，台灣晶圓代工龍頭廠台積電大舉徵才，9月在全台16家大學舉行碩博士生徵才博覽會，計畫最多招募1500名研發人才，至於三星最近幾年也積極爭取半導體人才，今年上半就聘請超過4200人。
另根據英國金融時報報導，南韓科學技術情報通信部部長Lee Jong-ho受訪時表示，過去一個月南韓通過的法案，已為對抗美國、中國、日本、歐洲及台灣的半導體業競爭打下法律根基，而這也反應南韓業界對於全球競爭力的危機感，此舉是為了強化供應鏈及安全性的競爭力。
Lee Jong-ho強調，跟中國、美國與台灣相較，南韓政府提供的企業稅務優惠相對偏少，而且面臨人才短缺的困境，因此，南韓政府決定透過立法解決問題。
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