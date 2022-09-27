安置戶看著安置街廓區位示意圖，熱烈討論選配土地規畫。（蔡明亘攝）

抽籤全程公開透明，今日流程非常順暢。（蔡明亘攝）

桃園航空城安置住宅服務中心也有提供選擇安置街廓的民眾建築師諮詢服務，可提前上網預約。（蔡明亘攝）

桃園航空城安置土地第一階段抽籤今起登場，機場園區與附近地區符合分配資格共計3120戶，約占安置戶總數的七成，今首批為埔心里共180戶，抽籤作業全程公開透明，現場氣氛緊張，有人抽出靠前順序就掌聲不斷，其中一名女子替爺爺代抽，幸運抽出1號讓爺奶笑開懷，直呼要快回家討論配地建屋事宜。

附近地區安置土地抽籤今在桃園航空城聯合服務中心辦理，埔心里民超過200人到場參與，早上場抽取「順序籤」，以電腦隨機抽出多組名單，最後再抽出一組作為順序籤排序結果；下午抽取「配地籤」，由安置戶自行上台抽出選配土地的順序。

地政局表示，為讓民眾瞭解抽籤流程，事先已拍影片詳細說明，搜尋「桃園航空城區段徵收土地分配抽籤示範影片」即可觀看。今起開始附近地區與機場園區第一階段抽籤，全程公開透明，由於人數較多，也以投影方式將過程播在大螢幕上，也同步在臉書直播錄影存證，整日流程均非常順暢。

地政局也將安置街廓相對區位示意圖張貼在會場，地圖前擠滿不少安置戶，熱烈討論選地與建屋規畫，腦中已有未來新家的藍圖。逐一抽籤過程中，無論是上台代表抽籤或在台下等待的安置戶，大多情緒都相當緊張，想抽出一個靠前的號碼。

每當抽出個位數號碼，大家紛紛驚呼鼓掌，其中抽到1號的是一名年輕女子，替行動不便的爺爺代抽，一抽就抽出可優先選配的1號，她的奶奶得知後十分興奮，開心直呼「真的很幸運！」要快點回家和家人討論未來選配建屋事宜。

其中也有安置戶坦言，對建屋行情與流程完全不了解。市府針對選擇安置街廓的民眾，提供建築師諮詢服務，可線上預約後，至桃園航空城安置住宅服務中心與建築師面對面諮詢，可徵詢自建意見或委任規畫設計。

據悉，桃市府安置住宅服務中心成立後，每日均接待20至30組安置戶，建築師諮詢服務預約也很熱門，更有人未預約就來，在場專員均熱情接待。此外，因許多安置戶都是長輩，也有房仲土地業者看準商機，針對抽籤、配地位置、估價等流程提供諮詢服務。

機場園區與附近地區安置土地抽籤將持續至10月6日，10月17日起啟動配地作業。地政局提醒，民眾抽籤後可依抽到的配地順序，在指定時段到場選配土地，完成分配後將整理地籍，預計明年3月起陸續辦理點交，協助民眾盡快安置。