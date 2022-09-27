桃園航空城安置土地第一階段抽籤今起登場，機場園區與附近地區符合分配資格共計3120戶，約占安置戶總數的七成，今首批為埔心里共180戶，抽籤作業全程公開透明，現場氣氛緊張，有人抽出靠前順序就掌聲不斷，其中一名女子替爺爺代抽，幸運抽出1號讓爺奶笑開懷，直呼要快回家討論配地建屋事宜。
附近地區安置土地抽籤今在桃園航空城聯合服務中心辦理，埔心里民超過200人到場參與，早上場抽取「順序籤」，以電腦隨機抽出多組名單，最後再抽出一組作為順序籤排序結果；下午抽取「配地籤」，由安置戶自行上台抽出選配土地的順序。
地政局表示，為讓民眾瞭解抽籤流程，事先已拍影片詳細說明，搜尋「桃園航空城區段徵收土地分配抽籤示範影片」即可觀看。今起開始附近地區與機場園區第一階段抽籤，全程公開透明，由於人數較多，也以投影方式將過程播在大螢幕上，也同步在臉書直播錄影存證，整日流程均非常順暢。
地政局也將安置街廓相對區位示意圖張貼在會場，地圖前擠滿不少安置戶，熱烈討論選地與建屋規畫，腦中已有未來新家的藍圖。逐一抽籤過程中，無論是上台代表抽籤或在台下等待的安置戶，大多情緒都相當緊張，想抽出一個靠前的號碼。
每當抽出個位數號碼，大家紛紛驚呼鼓掌，其中抽到1號的是一名年輕女子，替行動不便的爺爺代抽，一抽就抽出可優先選配的1號，她的奶奶得知後十分興奮，開心直呼「真的很幸運！」要快點回家和家人討論未來選配建屋事宜。
其中也有安置戶坦言，對建屋行情與流程完全不了解。市府針對選擇安置街廓的民眾，提供建築師諮詢服務，可線上預約後，至桃園航空城安置住宅服務中心與建築師面對面諮詢，可徵詢自建意見或委任規畫設計。
據悉，桃市府安置住宅服務中心成立後，每日均接待20至30組安置戶，建築師諮詢服務預約也很熱門，更有人未預約就來，在場專員均熱情接待。此外，因許多安置戶都是長輩，也有房仲土地業者看準商機，針對抽籤、配地位置、估價等流程提供諮詢服務。
機場園區與附近地區安置土地抽籤將持續至10月6日，10月17日起啟動配地作業。地政局提醒，民眾抽籤後可依抽到的配地順序，在指定時段到場選配土地，完成分配後將整理地籍，預計明年3月起陸續辦理點交，協助民眾盡快安置。
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