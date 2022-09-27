斐得蔬食致力菜色研發，新開幕的斐得蔬食金典綠園道店，主打南洋異國創意料理，也針對年輕族群開發以植物肉製作的漢堡早午餐。（馮惠宜攝）

新開幕的斐得蔬食金典綠園道店，主打南洋異國創意料理，菜色豐富多元又美味。（馮惠宜攝）

從台中起家已有6年歷史的斐得蔬食，集團創辦人其實具有傳奇背景，年紀輕輕即成為觀世音乩身，還是清水某宮廟宮主，3年前接手位於美村路斐得蔬食後，透過餐飲管理讓小店成為蔬食愛好者指名聚餐名店，在疫情走向與病毒共存之際，集團更逆勢展店，5個月連開5家分店，並以豐富多元的料理，盼推廣蔬食，有行動守護地球。

斐得蔬食8月起在夢時代展店、9月中更在台中金典綠園道三樓、10月在台中秀泰站前廣場二廣三樓、10月中於高雄義享天地七樓、12月於高雄大港倉陸續展店，5個月開5家分店，全力搶進百貨賣場，除取代因疫情退場的蔬食店家，也要用美食讓吃蔬食人口再往上成長。

斐得蔬食創辦人田乃文其實有傳奇背景，因家庭信仰自小佛道雙修，出社會不久，即經營7家餐飲連鎖店，還當選青年創業楷模，卻在因緣際會下，2016年在清水創辦「黃天堂」宮主，主祀觀世音，更成為觀世音乩身；之後恰巧美村路斐得蔬食尋求有人接手，她和經營團隊開始投入蔬食市場，據悉還是觀世音菩薩降旨要大力推廣蔬食。

本著吸引更多民眾吃蔬食的初衷，斐得蔬食致力菜色研發，新開幕的斐得蔬食金典綠園道店，主打南洋異國創意料理，其中女婿遇見香酥鴨：有泰國家常料理中的女婿菜炸蛋，更以豆類、芋泥製成的香酥鴨下鍋酥炸，製作出酥脆好吃的料理

而月光寶盒有著濃濃的南洋口味，巴沙米克筍香獅子頭（全素），以植物肉為主食材更有香菇為底，以自製醬汁熬煮上桌，酥脆鮮甜，一，其他還包括椰香綠咖哩、金沙杏鮑菇義大利麵、照燒串燒、東炎鍋、南洋烤Pizza、多樣小點炸物等美食。