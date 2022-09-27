花東918強震後，台東縣池上鄉興富溼地乾涸。（蔡旻妤攝）

花東918強震後，台東縣池上鄉興富溼地乾涸。（蔡旻妤攝）

花東918強震後，台東縣池上鄉興富溼地乾涸，水源消失，水池的魚大量死亡，民眾憂心當地瀕危的赤箭莎、克拉莎、菊池氏細鯽等原生種動植物恐難存活。附近農民指出，用來灌溉的地下水井水位下降，抽不了水，擔心影響2期稻作收成。

放眼望去整片土地乾枯龜裂，原作為水深測量的竹竿與石堆也裸露在外，難以想像過去是原生魚類所棲息的溼地。興富溼地因發現被認定已區域滅絕的植物赤箭莎、瀕危的克拉莎，及瀕臨絕種的菊池氏細鯽，被台東林管處規畫為林業生態園區，近年卻飽受缺水危機，衝擊生態。

台東林管處育樂課技正徐惠君表示，受氣候變遷影響，近2年觀察，興富溼地有1處水域幾乎呈現乾旱狀態，另2處水域水位則維持近1公尺深度，但918強震後，溼地水位逐漸消退，且速度超乎想像，直到22日水位已完全退光，推測因是地震造成地層錯位，導致水源消失。

徐惠君指出，台東林管處執行國土生態保育綠色網絡建置計畫，已展開跨部會研商，並與地方社區共同討論，期設法維持溼地功能，挽回興富溼地生態多樣性。

此外，鄰近溼地的農田，因位於農田水利署灌溉區域外，沒有水權無法取得灌溉水，統計約有20多公頃左右的稻田，農民都得仰賴天然湧泉的水或是抽地下水來灌溉稻作。

當地農民發現，日前強震後，水井的水位突然下降抽不到水，附近1處天然湧泉的水位也大幅下降，取水不易。而再過1個月即將收成的2期稻作，也急需用水，農民憂心若缺水會出現稻米空包彈情形。

池上鄉公所表示，該區農田由農民自行鑿井灌溉，因此，鄉公所沒有依據提供補助或救助，而農田水利署也沒有相符的法規可以協助提供水源給灌溉區域外的稻田使用，因此，這些農民必須自行設法解決灌溉用水的問題。