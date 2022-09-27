爭取連任的新竹縣長楊文科為防選舉抹黑，27日國民黨新竹縣黨部成立競選總部法律顧問團。楊文科表示，這次選舉已有候選人開始用不實言論干擾選舉，他還是會用政績向鄉親爭取選票，用高水準的選風來選舉。

法律顧問團由顧問團召集人楊明勳和也是律師的競選總部總幹事林思銘立委，共同邀集23名律師組成。

楊明勳表示，楊文科4年前選舉時就已經成立法律顧問團，今年有更多新竹地區的律師加入顧問團，顯示楊文科不僅在政績上，還有各方面法治教育和法治建設，都深獲新竹地區律師的肯定。

楊明勳指出，在選舉期間，難免會有一些抹黑、散布造謠等不好的選風，顧問團希望可以幫助新竹縣樹立好的法治環境及風氣。

林思銘表示，不樂見對手用謾罵、散布不實言論的烏賊式、潑糞式打法來做為競選方式，一旦有這種事發生，就需要正義之師出面澄清，而律師顧問團就是正義之師。他強調選舉應該要打正能量，對於負面選舉要消除、遏阻，並適時反擊。

楊文科親自頒發聘書給出席的14名律師，他表示，這次選舉大家可以看到整個都是在抹黑、潑髒水、亂哄哄的，新竹縣長選舉有5個人參選，很多候選人開始用不實的言論或是一些莫名其妙的指控干擾選舉，但他還是會用政見、政績向鄉親爭取選票。

楊文科表示，若是有人用不實的語言影響選舉，甚至意圖使人不當選，顧問團就可以發揮力量，他也期盼用高水準的選風來選舉，不用用抹黑、偏激的作法，他相信一定會用政績贏得最後的勝利。

楊文科競選總部法律顧問團23名律師為，楊明勳、邱懷祖、張婉娟、劉雅萍、鄭家羽、陳新佳、陳志寧、陳湘如、蔡雨辰、余嘉勳、林君鴻、吳國源、湯凱立、潘和峰、葉鈞、蔡勝雄、黃俊穎、柯志諄、姚智瀚、蔡健新、洪晨博、趙芸晨、吳英志。