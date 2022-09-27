無垢舞蹈劇場的靈性之作《觀》在2009年首演後，受邀國際巡迴演出，今年巡迴最終場將在台中國家歌劇院登場。歌劇院副總監汪虹27日表示，無垢藝術總監林麗珍作品呈現的不只是舞蹈，全劇描述白鳥與鷹族的絕美愛情，舞者沈緩的步伐、身體的力量細膩展現人與自然間的融合，搭配祖靈吟唱，可說是一部大地靈魂的神話。
《觀》描繪白鳥與鷹族間的淒美愛情故事，探討人與環境的關係，將於10月15日、16日登場，揭開台中國家歌劇院「遇見巨人系列」演出序幕，27日舉辦宣告記者會，演出精彩片段。汪虹激動地說，看完像隨著鷹族預言，飄到遙遠之地，《觀》多年來歷經舞者交替更換、視覺呈現微調，每次欣賞都有不同感動。
「我用盡了全部的力量，把《觀》獻給所有人、大自然及台灣」林麗珍歷時9年創作，她說，《觀》是每一個人的生命經歷，會觸動最柔軟的內心，回歸和諧共生，期待這部貼近土地的舞作，為疫情時代的台灣帶來療育與力量。她並坦言，下一次再演可能是10年後，也可能更久。
無垢舞蹈劇場團長陳念舟指出，林麗珍對舞者要求嚴苛，需身體線條足夠完美才能勝任，舞者吳秀霞努力不懈、積極爭取演出《觀》中的「白鳥之死」段落，經15年磨練，終於要在台中登場了。此外，飾演白鳥的首席舞者吳明璟等多名資深舞者成長蛻變，肢體與情感傳達更臻成熟。
無垢舞蹈劇場以空、緩的肢體舞蹈，講究「定、靜、鬆、沉、緩、勁」的舞蹈，並溶入虔誠祭儀的獨特風格，《觀》的祖靈吟唱由歌手許景淳擔任，音樂家吳宗憲演奏梆笛，鼓手賀毅明演奏大鼓等。
無垢舞蹈劇場 《觀》 台中國家歌劇院遇見巨人系列
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