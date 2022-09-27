國發會今發布8月景氣燈號，續亮代表景氣「穩定」的綠燈，不過，景氣領先、同時指標持續下跌，景氣對策信號綜合判斷分數再降1分、來到23分，創2年多來新低，只要再跌1分，燈號將落入代表景氣「趨弱」的黃藍燈；國發會表示，未來挑戰會更大。

景氣擴張力道放緩，在景氣領先、同時指標持續下跌，看出全球經濟成長動能不足、終端市場需求趨疲的情況；國發會經濟處副處長邱秋瑩坦言，台灣未來面臨挑戰會更大，須密切關注後續變化。

邱秋瑩指出，上周是國際央行超級周，美國「不惜一切手段，要打擊通膨」的言論，顯現「暴力升息」的氣氛，各國對美國經濟前景抱持保留態度，而全球經濟下行風險，台灣又是出口導向的國家，出口表現難免受到衝擊。

由於9月景氣對策信號綜合判斷分數降至23分，距離代表景氣「趨弱」的黃藍燈，只1分的差距，諸多不確定因素下，9月是否會「變燈」？邱秋瑩表示，無法預測9月的景氣燈號，仍需綜合考量經濟數據以及觀察，不過，可以確定的是，台灣第4季面臨的挑戰會更大。

新冠疫情自爆發以來，邱秋瑩表示，台灣在總體經濟的表現上，相對於其他國家相對穩健，近2、3年的出口表現，受惠於新興應用、新科技產品上市，對新增訂單有所挹注；政府持續推動投資台灣三大方案，半導體、綠能等投資，延續我國投資動能，在外部環境不理想的情況下，強化抵禦外部衝擊的能力。

燈號由9項構成項目組成，股價指數由藍燈轉呈黃藍燈，增加1分；海關出口值，批發、零售及餐飲營業額均由紅燈跌落至黃紅燈，分數各減1分，其餘6項燈號不變。