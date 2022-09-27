「阿巴拉契科拉」號（USNS Apalachicola，T-EPF 13）

美國軍事海運司令部（MSC）快要接收最新型的第13艘先鋒級（Spearhead-class）遠征快速運輸艦（EPF），好在全球提供後勤服務。而它特別的地方不僅在於裝有自主導航和作業系統，也在於它可能是世界最大的無人艦。

據《動力》（The Drive）網26日報導，至今美國海軍和軍事海運司令部都還沒有任何計畫，當「阿巴拉契科拉」號（USNS Apalachicola，T-EPF 13）入列時，究竟要如何運用它的無人戰力。不過，軍事海運司令部有打算，要讓它去西太平洋，充當美國第7艦隊（Seventh Fleet）的後勤艦。

有鑑於海軍領導階層大力強調，到2030年代中期時，發展多達150艘無人艦，以組成艦隊的重要性，這似乎是個奇怪的選擇。雖然幾艘中型無人水面艦艇已服役或簽約，而遠征快速運輸艦的大小完全屬於大型無人艦，大可以裝備攻擊性飛彈系統。

奧斯塔美國分公司（Austal USA）去年11月在阿拉巴馬州莫比爾（Mobile）讓「阿巴拉契科拉」號下水後，從2022年6月起，便逐漸提高複雜度和距離，進行了一連串自主試驗。而它在7月底到8月初進行的測試中，遠達佛州南端和邁阿密海岸，這些交通繁忙的海域在於挑戰它的自主導航系統。

8月才交付的「幽靈艦隊霸主」（Ghost Fleet Overlord）最新成員「水手」號（Mariner）長194英尺（近60公尺）、寬32 英尺（近10公尺），最大排水量為673公噸。相對的，遠征快速運輸艦長338英尺（103公尺），寬93英尺（約28公尺），滿載排水量為2460噸。