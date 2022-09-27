澎湃新聞報導，大陸公安部27日通報大陸全國公安機關開展「9·30」烈士紀念日活動，及十一假期安保維穩工作的有關情況。據統計，今年1月至8月大陸有184名民警、87名輔警因公犧牲。近10年來，公安機關共有3700餘名民警犧牲。

十一臨近，大陸公安部要求，各級公安機關要堅定不移貫徹「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，統籌做好疫情防控和公共安全管理工作。嚴格規範節日期間大型活動安全許可和管理工作，嚴防發生聚集性疫情和公共安全事故。

澎湃新聞報導，今年9月30日是第9個國家烈士紀念日。公安部發言人張明說明，為大力營造學習英烈、崇尚英雄、關愛烈屬的濃厚氛圍，公安隊伍中，湧現出一大批英雄模範，他們中有崔道植、潘東升，有劉安、呂建江，有張從順、張子權······一個個帶給群眾溫暖和感動的名字。

大陸2022「最美基層民警」評選結果近日揭曉，共有38名民警獲此殊榮，他們用實際行動彰顯了無愧於誓言，不負於人民，不止于平凡的堅守和擔當。

公安部統計顯示，中共十八大以來近10年，大陸公安機關共有3700餘名民警犧牲在他們所熱愛、奮鬥、奉獻的公安事業上。今年1至8月，公安機關有184名民警、87名輔警因公犧牲，2628名民警、1919名輔警因公負傷。