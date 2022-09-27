根據香港記者協會（HKJA）和香港民意研究所（HKPORI）聯合進行的一項年度調查，香港記者對香港新聞自由的信心，已經降至歷史上的最低點。97％的受訪者表示，新聞報導環境變得比以往更加糟糕。

法新社報導，此項調查總共採訪超過1000名香港居民和169名專業記者，於23日公布調查結果。97％的受訪記者表示，新聞自由在過去一年中「惡化了很多」，而93％的人認為政府是壓制新聞自由的來源。

記者對2021年新聞自由程度的評級暴跌6個點，降至26.2，創下歷史新低。此項調查在2013年首次啟動時，對香港新聞自由的評級為42。在該項調查的排名分數系統中，數字越大，表示對新聞自由的信心越高。

民眾對新聞自由的評級為42。在上次從2018年的45明顯下降到2019年的41.9之後，目前處於基本穩定的狀態。

國際新聞記者聯盟（IFJ）發表聲明指出，香港的年度新聞自由指數已連續第3年創下新低，反映出香港記者和媒體工作者的處境迅速惡化，以及媒體監督效力的不確定性日益增加。國際新聞記者聯盟譴責香港媒體遭到的破壞，並呼籲政府尊重新聞自由，確保所有記者都能夠在不必擔心受到迫害的環境中工作。

香港在無國界記者（RSF）今年早些時候發布的年度新聞自由指數中，下降了68個名次，目前排名第148位。在無國界記者2002年的第一份報告中，香港曾擁有亞洲最自由的媒體環境，在全球排名第18名。