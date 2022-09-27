高雄城中城大火，奪走46人性命，其中僅2名罹難者有投保「微型保險」獲理賠30萬。經高市議員黃柏霖奔走、提案的「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」草案，今（27）日由高市議會率先全國通過「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，預估符合納保對象將擴大為9萬多人，弱勢市民若死亡或失能最高理賠30萬元。

為補政府社會保險及社會救助機制不足，黃柏霖提案「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」草案，連署議員有副議長陸淑美，三黨團總召童燕珍、鄭光峰、朱信強在內的42名議員，不分黨派共同支持弱勢族群投保微型保險法制化。今天下午在議長曾麗燕主持議事下，抽出優先審議，最後獲得現場議員支持通過。

該草案經黃柏霖大力推動及提案，整合公部門與民間資源，目前已約有5萬5000人納保，納保對象包含低收入戶、中低收入戶、身心障礙輕度和中度有補助者、弱勢單親家庭有補助者。

針對經濟弱勢族群的「微型保險」法制化後，預計有9萬人多可受惠，自治條例規範弱勢市民不幸意外死亡理賠為30萬元，意外失能最高理賠同樣為30萬元。

微型保險在高雄業務，目前由嘉義福安王爺慈善會勸募與媒合各保險公司協助承辦，但仍有不少弱勢人口未納保，黃柏霖說，透過弱勢族群微型保險法制化，將擴大納保對象，有助於強化社會安全網，並緩和弱勢族群受意外傷害事故的影響。