情侶交往互相尊重很重要，一名女大生表示，自己是第一次交男友，也是第一次發生性行為，但沒想到原本以為貼心的男友，上了床後居然出現了「犯罪行為」，讓她直喊噁心，氣得想要報警，而被抓包的男友更嚇到「直接出來了」。

原PO在《Dcard》上發文表示，上了大學後第一次交男友，兩人正處在熱戀階段，男友精心規劃帶她去宜蘭玩，原本一天的行程都很美好，但到了晚上睡覺時，原PO頓時為接下來可能發生的事情感到緊張，直說：「我臉跟身體真的很燙，不敢直視他」。

原PO表示，兩人在「為愛鼓掌」前，男友貼心地把燈光調弱，並叫她拿棉被遮臉，比較不會覺得害羞，但當原PO交出自己的身心後，突然聽到手機「喀嚓」一聲，嚇得她瞬間驚醒，男友也慌張地「直接出來了」。

怒不可遏的原PO馬上起身，質問男友是不是偷拍，更揚言不交出手機就要報警，對方回應，只是想放音樂，卻又不斷怒吼，作勢要打人，最後拗不過原PO的要求才打開手機，果不其然，裡面有模糊的肉色照片，讓原PO對這段關係感到絕望，「我真的覺得好噁心，不知道怎麼面對他？」

文章曝光後，讓許多網友氣憤，紛紛勸原PO先分手再提告，「剛交往就敢這樣做，感覺就是慣犯」、「告死他，這種爛人應該受到制裁」、「早洩還敢出來囂張…叫這男的去看病吧」、「不尊重彼此，唯一分手！他不會改的」。

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