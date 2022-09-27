公然放閃！資深媒體人周玉蔻昨(26日)在北檢前大鬧，與挺身捍衛前中國小姐張淑娟的國民黨台北市議員王鴻薇對罵，周玉蔻嘲諷王的丈夫「吃軟飯」，被王鴻薇秒反擊：「我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？嫉妒嗎？」媒體人韋安表示，幾年前曾見證王鴻薇夫妻互動，相互體貼確實「愛得要死」。

昨日北檢前周、王舌戰全國注目，PTT甚至有網友整理精華逐字稿，王鴻薇說：「妳不是來鬧場嗎？讓妳鬧個夠！」周玉蔻嘲諷：「妳是誰啊妳，妳老公吃軟飯，吃了十幾年，妳自己把話說清楚來。」王鴻薇秒反擊：「要妳管，妳老公跟妳吃飯嗎？跟妳吃飯嗎？我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？嫉妒嗎？」周玉蔻似有些招架不住：「我老公跟我離婚了。妳王鴻薇，誰忌妒妳老公啊？」受到王鴻薇加倍奉還的精神打擊。

韋安今(27日)在臉書發文表示，幾年前，在一個朋友的餐敘中，與王鴻薇夫婦偶遇。在用餐的過程中，確實有感覺到也算老夫老妻的兩人「愛得要死」、相互體貼（不是單方面的）；後來，在臉書上也常看到王鴻薇丈夫陶先生的言論，大多都是選民服務，理念宣傳，等於一人公職，兩人服務，當然，這種公眾模範夫妻的互動模式，對有些人的感官是會有刺激的。

韋安認證陶、王夫妻一人公職、兩人選民服務的作業模式，對公然放閃的親眼見證也令不少網友點讚。