家樂福2014年開始著手「無添加驗證計畫」，在 2019 年取得了「A.A. 無添加驗證標章」，自製烘焙商品的每項原料都經過層層嚴謹的審核，才能獲得「A.A. 無添加驗證標章」。其中，自製烘焙共有38款麵包榮獲A.A. 100％無添加驗證標章，多數使用紐西蘭安佳奶油，要讓所有消費者嚐到貨真價實的麵包香，吃到無添加的健康滋味。

在家樂福自製烘焙的許多品項包裝上，都會看到藍色小圓圈標章，這是「AA無添加驗證標章」，代表在製作這些烘焙食品的過程中，不會為了加快製作速度、延長保存期限等原因，添加對身體不健康的添加物。

A.A.為Anti Additive的縮寫，意指「無添加物」。購買食品時，只要看到藍色小圓圈標章「AA無添加驗證標章」，就代表消費者不會將鮮味劑、漂白劑、人工色素、防腐劑、品質改良劑等不健康添加物吞下肚；也代表不會使用添加物來改變食物口感、縮短食品製作時間，或者延長食物保存期限等，避免給身體帶來太多負擔，讓人人買得安心、吃得放心。

吃進肚子裡的，當然要最用心，家樂福比你更在意你吃進肚子裡的東西。坊間常見合法但卻對人體會有不良影響的麵包西點添加物，在家樂福自製烘焙A.A.無添加麵包裡，都不會吃到；家樂福自製烘焙共有38款麵包榮獲A.A. 100％無添加驗證標章，商品多使用紐西蘭進口的安佳奶油，從製作的初始就選擇品質優良的原料，讓吃進的每一口飲食更加健康無負擔，實踐更純粹更珍惜自己與家人身體的減法飲食。

麵包方便保存、吃起來也便利的特性，除了適合當成早餐食用，出現在午、晚餐甚至是宵夜場的餐桌上，也一點都不違和，無添加物無負擔的麵包品項，加上家樂福嚴選的新鮮蔬果等食材，能夠變化出多元的餐點形式，讓吃麵包成為貨真價實的一種藝術。

家樂福自製烘焙的多款人氣麵包，除了綜合堅果麵包、酒釀桂圓核桃麵包、蒜香乳酪麵包之外，還有多款都已取得「A.A.無添加驗證標章」，自製白吐司也是人氣熱銷商品，不僅在製程和配方採用無添加，而是從製作過程的源頭即使用100％無添加專用麵粉、紐西蘭安佳奶油，以中種法長時間低溫發酵18小時製成，用最簡單、天然的材料，透過最有耐心的發酵等待，保濕度較佳，達到細緻柔軟有層次的口感，讓單純的乳香成就高檔次的白吐司。

吐司極為百搭，不論是搭配乳酪、蔬菜肉片，做成熱壓吐司，或者包上馬鈴薯沙拉，成為三明治，甚至泡牛奶加蛋，煎成法式吐司，正餐點心兩相宜，可說是家家必備的麵包良品，媽媽們準備輕食、點心的好朋友，讓全家人都吃得營養健康，也吃得開心滿足。