日前民進黨基隆市長參選人蔡適應召開記者會，有意為基隆市的警消加發「港都加給」，以拉近基隆與六都警消待遇的距離。但在27日基隆市議會總質詢中，基隆市長林右昌表示，若基隆市首開先例，將造成非六都縣市困擾，導致「一國兩制」，他認為應從根本的行政區劃來解決。

蔡適應日前召開記者會，表示目前六都的警消人員待遇有直轄市的加給，而基隆市沒有，致使優秀員警試圖往鄰近的六都調動，造成優秀人才流失。因此他認為應研擬加發津貼，並請中央核定，拉近基隆與六都的差距。基隆市議員鄭文婷27日在總質詢中，提出此一想法。

鄭文婷表示，警消勤務繁重，凸顯加給的重要性，她認為若能透過編列預算，為基隆市的警消加發「港都加給」，將有助於優秀的警消人員能夠留在基隆市。鄭文婷並點名詢問警察局長張樹德，不過張樹德表示，非常感謝議員關心警消的待遇問題，但涉及內政部職權，需要向中央報請核定。

鄭文婷又追問，若基隆市能夠解決加給需自籌財源問題，且中央能夠核定，張樹德是否支持此一想法，張樹德表示，由於從未有先例，因此他無法表態。

鄭文婷接著問林右昌，對於這樣的想法是否支持。執料，林右昌表示，六都與非六都警消待遇不同這件事，究其根本是國家行政區劃問題。若基隆市真的積極爭取為警消加發「港都加給」，將可能造成其他非六都縣市的困擾，甚至導致「一國兩制」或「一國多制」。林右昌表示，這個問題應該從根本，也就是行政區劃的問題來解決。