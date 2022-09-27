桃園市長選戰呈「四腳督」態勢，引發關注。民進黨桃園市長候選人鄭運鵬24日晚間成立桃園北區競選總部，對民進黨桃園市議員候選人發出動員令，每台遊覽車更補助8千元，並以⾞資或上限100元的便當核銷。前總統陳水扁昨（26）日在臉書上表示「年底選舉桃園市長之戰是領頭羊，打造台灣國門桃園超越雙北」，引發許多網友諷刺扁「求生意志強烈」

陳水扁昨日在臉書粉專《陳水扁新勇哥物語》PO出一篇「桃園市長選舉是領頭羊」的文章指出，桃園市長候選人鄭運鵬選戰繁忙，「今日鄭文燦2.0，明日鄭運鵬1.0」，陳水扁強調，鄭運鵬不僅延續更要超越桃園市長鄭文燦，也要打造台灣國門桃園超越雙北，更直呼「桃園贏民進黨贏台灣更贏」，此篇文章一發出，立刻引發網友大量討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「現在對民進黨失望透了！」、「勇哥求生意志堅強」，而日前陳水扁力挺鄭運鵬的貼文被分享到網路論壇上，許多網友也狂諷刺指出「求生意志強烈」、「陳時中那一段都能抝回來，鄭運鵬算什麼」、「會怕輸掉關回去吼？」、「他能不看好嗎？不看好又要回去蹲了」。