全球企業追求永續、數位轉型已成顯學，信義企業集團以房仲本業起家，跨足開發、代銷等事業，皆秉持「以人為本」的企業精神，長期由內而外推動ESG，並持續提供客戶、同仁創新的服務內容，期盼成為「居住生活產業」第一品牌。「2022中時房產金牌獎」27日舉辦頒獎典禮，信義企業集團在仲介、建設、代銷等三領域同步獲獎，永續、創新、服務力均獲評審團肯定。

內政部長徐國勇致詞時指出，「護國神山」的說法，應改為「護國群山」，其中，不動產業是護國群山的重要一份子，無論是蓋房子或是仲介一間房子的交易，都會帶動鋼鐵、水泥、裝潢，甚至家具與家電產業。也因為「火車頭」的地位，房地產業的穩定、價格不要暴漲暴跌，更是至關重要，透過此次的獎項，就是要讓各界了解房地產業健全發展的重要性，公私部門一起努力。

信義代銷總經理李少康（左）從內政部長徐國勇手中，接下「卓越創新服務獎」。（圖/信義房屋提供）

信義代銷此次拿下卓越創新服務獎，總經理李少康表示，透過「全房產2.0＋價值塑造」的創新商業模式，發揮獨家的仲介分店優勢，結合數位行銷、線上賞屋、客戶大數據，層層精準找到客戶；而「價值塑造」則從買方角度選擇承攬客案，尋找同樣重視消費者權益、與信義企業集團理念契合的業主，藉此發揮1+1>2的新商業模式，為信義代銷的銷售案場創造出優異的來人成交比。

信義開發獲頒永續發展精湛獎，副總經理李建坤指出，根據調查，來自建築的碳排量占總量約3成，建築物的碳排量之中，又有約2／３為建築物使用的生命週期間所排放，如何推動節能、邁向永續，已成建築過程的重中之重。信義開發建案從引進節能燈具開始，逐步在施工過程採行節電、節水等降低碳排的措施；也在今年完成首本永續報告書，並整合產官學界的能量，「信義嘉品」案將與資策會、新北市府合作「節能ｅ好宅」計畫，為推動環境永續作出貢獻。

信義開發獲頒「永續發展精湛獎」，副總經理李建坤（左）代表領獎。（圖/信義房屋提供）

信義房屋此次在永續、服務兩面向最獲肯定，拿下永續經營傑出獎、服務品質傑出獎。仲介事業處總經理信泓浚強調，信義房屋兼顧永續力、服務力、創新力，尤其長期推動ESG，秉持「永續不是企業主的永續，而是企業同仁、整體社會大家的永續」，即便不是高耗能的產業，仍堅持在環境、社會、公司治理等面向持續深耕。

信泓浚也表示，過去房仲業所提供的服務多專注於買賣屋的過程，交屋過後服務即告一段落，但信義房屋以居住生活第一品牌為目標，整合客服、IT、住生活、信義居家、信義代書等部門，同時，也朝向企業集團發展，以不動產上、下游事業為主要範疇的垂直化策略，發展出開發、代銷等事業，期盼透過更全方位的服務，使「好交易」進一步成為「好生活」，共創「永續好生活」。