台北市大安文山區市議員參選人高揚凱全程陪同，早上6點即迎接前總統馬英九與蔣萬安到來。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

馬英九、蔣萬安與高揚凱等議員、里長參選人，大清早在興隆公園合體造勢，還一起與附近鄉親共進早餐，大啖小籠包、蛋餅。（高揚凱競辦提供／游念育台北傳真）

國民黨台北市長參選人蔣萬安的「萬安作伙行、台北百面贏」行腳計畫，今日來到文山區，台北市大安文山區市議員參選人高揚凱全程陪同，早上6點即迎接前總統馬英九與蔣萬安到來，並與文山在地鄉親一起吃早餐、向晨間運動的民眾問好，民眾爭相與馬英九和蔣萬安合照，氣氛非常熱絡。

高揚凱說，文山區是馬前總統的家，也是高揚凱的家，馬家與高家不但是鄰居，而且是兩代的世交，這次高揚凱有機會為在x地鄉親服務，一定會全力以赴，把左鄰右舍生活上大小事，都當作自己的大事來努力做好。

馬英九、蔣萬安與高揚凱大清早就在興隆公園合體造勢，向晨運民眾拜票爭取支持，接著還一起與附近鄉親共進早餐，大啖小籠包、蛋餅；高揚凱在席間向馬英九請益大安、文山區都更與捷運環南線相關問題，對於高揚凱所提出的政見，獲得馬總統正面肯定。

馬英九也囑咐高揚凱，若有機會進入市議會，一定要與蔣萬安市長齊心努力，打通大安文山延宕多時的環南線捷運「任督二脈」，讓居民通勤回家的路更順暢安全。

高揚凱表示，今天地方民意代表總動員，陪同馬前總統與蔣萬安先後造訪興隆公園、木柵市場、景美市場與萬芳商圈，沿街民眾非常熱情；他充分感受到鄉親對新人的熱情支持，讓他對選情充滿信心。

高揚凱指出，當年馬前總統任國民黨主席期間，一手催生「國民黨青年團」，號召許多有志青年入黨；朱立倫主席今年也在各地提名高達153名年輕參選人，誰說國民黨沒有年輕人；高認為，在民心思變、年輕人對塔綠班已失望之際，國民黨選將、包括自己，都應該更用心、更積極的經營年輕人選票。

高揚凱有年輕人的衝勁與發自內心對家園的關懷，更有面對塔綠班、「周玉蔻們」的即戰力，越接近投票日，「戰鬥凱」的鬥志就更高昂；「正在地，最貼心」，相挺高揚凱，大安文山好未來。

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