雙十連假即將到來，根據觀光局統計3天連假前2日平均訂房率，苗栗79.19％訂房率是全台最高的縣市。苗栗南庄鄉等4大熱門景點鄉鎮，訂房率更高達9成多，有些餐廳、民宿業者甚至因此請不到人力。

除觀光局統計資料，根據苗栗縣政府文化觀光局調查，苗栗縣整體住宿率破7成，其中三義鄉、泰安鄉、南庄鄉跟大湖鄉的訂房率更高達95％。

西湖渡假飯店總經理吳國呈說，目前飯店9到11月平日訂房率達8成以上，假日則接近全滿，比起去年同期訂房率增加4成之多，他也分析原因，是疫情趨緩，加上防疫政策逐漸鬆綁，提升民眾出遊意願。

苗栗縣觀光協會總幹事黃信淵提到，民眾因為疫情受限於國內旅遊，苗栗地理位置佳，且縣內自然景致優美，受到許多團客、親子家庭青睞，據他了解縣內有不少民宿、餐廳業者，因為旅遊人潮爆滿，找不到人力，甚至動員行政職員到前線幫忙。

縣府文觀局觀光行銷科長黃騰達表示，苗栗雖然沒有像其他縣市有大型遊樂園、大型商圈，但這1、2年的連續假期，苗栗的訂房率都在全國排名前5名，可見縣府推動慢城、慢活城市有成。

苗縣府文觀局長林彥甫指出，國內旅遊補助在9月就結束，為搭配旅遊潮跟刺激消費振興產業，10月7日起將舉辦2022年苗栗旅遊節，結合旅宿、觀光業者舉辦主題活動，藉此行銷苗栗吸引更多觀光客。