據勞動部統計，2010年至2021年間共發生46件與高空工作車相關的致死重大職災案件，墜落占比高達76％，造成墜落事故主要原因為操作人員在進行作業時，站立（攀爬）於護欄上，或跨越護欄至其他位置而發生職業災害，勞安所因而編撰「高空工作車使用安全管理指引」，內容包含「作業計畫制定」及「自動檢查技術」，供事業單位作業人員使用。

勞安所表示，高空工作車廣泛使用於各行各業，其種類與型式多樣，除可在道路等作業場所自行移動，還可因應不同空間環境，改變舉昇的姿態，搭載人員至高處進行施工；由於屬於高處作業，若稍有不慎容易造成意外事故。

勞安所分析高空工作車重大職災報告，發現高空工作車職災發生主要原因為未接受必要之教育訓練、未確實使用安全防護具、未訂定或落實作業計畫，另有4件為未確實實施維修保養，造成構造嚴重劣化而導致重大職災。

勞安所為協助事業單位落實自主管理，提出以「作業安全」、「人員資格」、「車體安全」三個面向，建構高空工作車安全管理機制，另針對高空工作車之作業安全及車體安全管理，編撰「高空工作車使用安全管理指引」，內容包含「作業計畫制定」及「自動檢查技術」，供事業單位作業人員使用，以提升高空工作車之作業安全，降低職災之發生。