南投縣長林明溱指示縣府團隊將邀露營場業者召開說明會，輔導業者合法化。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣議員全文財、石慶龍27日縣政總質詢時為露營場業者請命，指近年露營風盛行，中央已發布「露營場管理要點」，盼縣府也能盡快協助縣內露營場合法化。南投縣觀光處表示，全縣有400多家露營場，已組成跨局處輔導小組，除法規規定地質敏感區不得設置露營場以外，將輔導業者申請合法化。

南投縣觀光處長陳志賢表示，交通部觀光局已於7月20日發布「露營場管理要點」後，立刻邀農業處、地政處、建設處、原民局等組成跨局處輔導小組，因法規明定位居地質敏感區不得設置露營場等，中央指示年底前完成全國19處不得設置露營場的地質敏感區套繪，因此現階段先歸納分類縣內露營場。

陳志賢說，露營場合法化的相關申請文件及審查流程，已上網公告周知，讓業者能自行上網下載檢視，將邀集縣府相關單位成立跨局處的聯合審查小組，若無疑義的業者可盡早提出申請，縣府也會優先輔導協助其取得合法。

南投縣長林明溱表示，中央終於放寬區域計畫法中非都市土地的嚴格限制，訂定出管理辦法，南投的好山好水，目前有400多家露營場，吸引都會區民眾來享受大自然，縣府團隊將邀縣內業者召開分區說明會，輔導業者申請露營場合法化，保障民眾與業者的權益。

南投露營露營場合法化南投縣政總質詢露營場管理要點露營風