香港總商會一項調查顯示，有八成六受訪企業反映，香港的旅遊限制及檢疫要求，對公司營運有高至非常高的影響，近四成企業已經或正計畫縮減香港業務。若放寬防疫措施，有73％企業表示會考慮改變或重新審視移離香港的決定，但有8％企業表明會離開香港。

法廣報導，有近4000家會員的香港總商會，5月下旬就有關旅遊限制及檢疫安排進行調查，成功訪問395家企業，中小企業和大型企業約各佔一半。香港總商會總裁梁兆基昨（26）日公布調查結果時說，上述結果與該會於8月舉辦的多場會員諮詢會意見相仿。

梁兆基今早另在電台節目中指出，早前很多商務活動因應香港的防疫限制而轉往新加坡及其他地方舉行，全面撤銷入境限制有助吸引活動回流，但相信未必能百分百回流，可能有約一成的活動流失。

梁兆基期望，港府能在年底前撤銷所有入境檢疫要求，因為不少企業在港府把入境防疫措施減至3天檢測後，已開始籌畫涉及超過千人的活動，而大型活動一般需時1至2個月安排。