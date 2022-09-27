《社會瘋印．藝文展》已邁入第十屆，今年在新北市慈芳關懷中心舉辦，透過生活實景展，帶領民眾認識精神障礙患者，精障者也在展內分享自身生命歷程，並錄製錄音檔播放，希望大眾了解精障者困境，促成友善社會。社會局長副局長許秀能表示，慈芳關懷中心長期提供精障朋友各類諮詢、就業輔導，希望藉由展覽達到去汙名化效果，讓精障者能展開自立生活。

社會局指出，慈芳關懷中心是由市府委託台北市康復之友協會辦理，也是全台灣第一家取得國際認證的會所，專門提供精神障礙者諮商輔導、個案管理和活動規畫的場域，讓會員重新連結自身與家庭和社會的關係。

台北市康復之友協會理事長萬心蕊說，新北市府長期支持精障朋友，提供專屬場地，也幫助中心與鄰里建立信任關係，目前該模式也推展到台北市，讓中央看到會所與社區的良性發展，因此衛福部社家署也決定要在全國成立49家會所，未來慈芳中心將成為訓練場所。

新北市慈芳關懷中心主任侯玉珍說，慈芳中心10年前開始舉辦《社會瘋印．藝文展》，2020年更與故宮合作，在台北市空總台灣當代文化實驗場合作舉辦「＃有精神」展覽，今年以「雜魚」為主題，由會員岳曾發想，他認為中心是魚缸，會員來自四面八方，有獨特的過往，希望鼓勵大家面對人生關卡時能努力突破。

許秀能表示，社會對精障者有刻板印象，市府透過推動關懷中心，取得關照支持，並透過具體成果，讓中央看見，開始推動全省複製，這次展覽也讓大眾看見精障者疫情下的生活，希望推動大眾認同感，朝友善社會邁進。