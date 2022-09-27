桃園大溪笠復威斯汀度假酒店今（27）日中午開賣「絕美2023」3天2夜跨年住房專案，即使國境開放在即，國人反應仍居高不下，全館各式房型在短短2小時內熱銷逾9成，從基本的豪華客房到總價逼近30萬元的總統套房詢問不斷、幾乎完售，反應非常熱絡。

位於桃園大溪高爾夫球俱樂部旁桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，前身鴻禧大溪別館曾在1999～2002年時期短暫加盟威斯汀。2011年笠復集團接手原鴻禧別館、斥資40億元耗時3年改造，2016年5月12日正式開幕，委由萬豪國際集團直營管理。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店距離台北僅50分鐘車程，比鄰大溪高爾夫球場，擁有得天獨厚的山嵐綠意景致。酒店設有205間客房、2間餐廳、酒吧、輕食甜點店及7間宴會廳，以及全亞洲最大的威斯汀兒童俱樂部。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店開業以來營運績效逐年提升，疫情爆發後雖略受影響，營運表現亦逐步回升，今年平均房價自2019年的6500元提升8500元，7、8月暑假旺季住房率達82％、餐飲營收較疫情前的2019年同期成長達45％。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店表示，每年12月31日皆於充滿南洋風情的戶外泳池畔舉辦房客專屬跨年派對，包括動感DJ熱力音樂秀、國際樂團精湛歌藝、多重精彩娛樂接力演出，搭配酒水無限暢飲、不間斷美食佳餚，並以獨家施放絕美璀璨煙火為新年揭開序幕。