宜蘭地區以蘭陽溪為界，區分為溪南、溪北，民進黨羅東鎮長參選人黃適超今（27)日）邀集冬山鄉長林峻輔、蘇澳鎮長李明哲、五結鄉長參選人歐志銘、三星鄉長參選人黃錫墉共推大溪南五環聯盟，希望營造溪南五鄉鎮共榮發展。
黃適超表示，羅東是溪南商業重鎮，有全國知名夜市，每年都吸引相當多的觀光客，羅東應擔任起大溪南區領頭羊的角色，將溪南鄉鎮的農特產品，如冬山的金牌紅茶、蘇澳的金牌漁產、五結的金牌鴨賞、三星的金牌葱蒜，及整合各鄉鎮的觀光資訊共同行銷，讓大溪南五鄉鎮可以共榮發展。
林峻輔說，羅東鎮對冬山鄉民來說，無論是日常生活採買、醫療、工作就業與就學等都是密不可分；另在觀光遊憩部分，冬山鄉擁有相當好的農業與觀光底蘊，近年舊河港花火節、風箏節、熱氣球嘉年華、冬山紅茶季和月亮什麼冬冬等大型活動，皆吸引大批遊客，盼能與商業中心的羅東鎮結合，打造優質大溪南聯盟。
李明哲則指出，蘇澳鎮擁有豐富的魚產資源，交通上有鐵路和台9線經過，是蘇花公路的北端，在溪南區扮演重要的角色；羅東鎮是溪南交通樞紐，打造完善的交通網，讓人潮帶到蘇澳，透過共同行銷方式，讓溪南發展獲得加成。
歐志銘表示，五結鄉未來要打造一條，從傳藝中心到羅東火車站，沿著傳藝路的「產業與觀光廊道」，包括高速公路以西的博愛醫療園區、高速公路以東物流倉儲園區、行政園區、宏國園區、地景藝術園區，這是五結跟羅東共融共享、大溪南聯盟，發展不可或缺的。
黃錫墉說，羅東鎮為商業城市、三星鄉是農業城鄉，雖相比鄰，但城鄉發展落差很大，關鍵在於交通，三星鄉沒有跟上交通繁榮的腳步；宜蘭縣重要交通網路都是南北向，所以三星鄉要和各鄉鎮同步發展，關鍵點就是，給三星人一條東西聯絡道，才能共生共榮、打破地域。
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