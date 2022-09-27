最後五位鄉鎮長將各代表該鄉鎮的金牌產品貼至象徵共榮的奧運五環標誌，齊喊「打破地域、宏觀發展、溪南聯盟、共榮發展」。（黃適超競選辦公室提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭地區以蘭陽溪為界，區分為溪南、溪北，民進黨羅東鎮長參選人黃適超今（27)日）邀集冬山鄉長林峻輔、蘇澳鎮長李明哲、五結鄉長參選人歐志銘、三星鄉長參選人黃錫墉共推大溪南五環聯盟，希望營造溪南五鄉鎮共榮發展。

黃適超表示，羅東是溪南商業重鎮，有全國知名夜市，每年都吸引相當多的觀光客，羅東應擔任起大溪南區領頭羊的角色，將溪南鄉鎮的農特產品，如冬山的金牌紅茶、蘇澳的金牌漁產、五結的金牌鴨賞、三星的金牌葱蒜，及整合各鄉鎮的觀光資訊共同行銷，讓大溪南五鄉鎮可以共榮發展。

林峻輔說，羅東鎮對冬山鄉民來說，無論是日常生活採買、醫療、工作就業與就學等都是密不可分；另在觀光遊憩部分，冬山鄉擁有相當好的農業與觀光底蘊，近年舊河港花火節、風箏節、熱氣球嘉年華、冬山紅茶季和月亮什麼冬冬等大型活動，皆吸引大批遊客，盼能與商業中心的羅東鎮結合，打造優質大溪南聯盟。

李明哲則指出，蘇澳鎮擁有豐富的魚產資源，交通上有鐵路和台9線經過，是蘇花公路的北端，在溪南區扮演重要的角色；羅東鎮是溪南交通樞紐，打造完善的交通網，讓人潮帶到蘇澳，透過共同行銷方式，讓溪南發展獲得加成。

歐志銘表示，五結鄉未來要打造一條，從傳藝中心到羅東火車站，沿著傳藝路的「產業與觀光廊道」，包括高速公路以西的博愛醫療園區、高速公路以東物流倉儲園區、行政園區、宏國園區、地景藝術園區，這是五結跟羅東共融共享、大溪南聯盟，發展不可或缺的。

黃錫墉說，羅東鎮為商業城市、三星鄉是農業城鄉，雖相比鄰，但城鄉發展落差很大，關鍵在於交通，三星鄉沒有跟上交通繁榮的腳步；宜蘭縣重要交通網路都是南北向，所以三星鄉要和各鄉鎮同步發展，關鍵點就是，給三星人一條東西聯絡道，才能共生共榮、打破地域。