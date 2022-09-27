相較於高雄市長陳其邁力拚連任，仍淡定拚市政，後援會則是「緊緊緊」陸續成立，繼上周起觀光產業、漁業界大團結組織後援會後，近日包括高雄市總工會等32個高雄市工會聯合組織，即將成立勞工後援總會，要集結勞工力量，力挺陳其邁繼續為市民服務。

民進黨高市黨部指出，包含高雄市總工會、高雄縣總工會、產業總工會、職業總工會及各領域產業、職業等32個高雄市工會聯合組織，即將成立勞工後援總會，預計推舉現任全國產業總工會理事長江健興擔任總會長，全國產業總工會創會理事長黃清賢、高雄縣職業總工會創會理事長蘇炎城、高雄縣產業總工會創會理事長林連森、新高市產業總工會前理事長林進源、高雄市總工會前理事長林明章分別擔任榮譽總會長。

江健興提到，陳其邁補選獲選，以兩年拚四年精神為高雄打拚，防疫做到面面俱到，招商引資更是有目共睹，成功讓台積電落地高雄、帶動半導體產業鏈進駐，產業園區土地廠商爭相進駐、供不應求，更為高雄帶來2.5萬個就業機會。此外，青年失業率六都最低、工資成長率六都第一，這都是有憑有據、讓高雄市民有感。

林明章有感說，陳其邁時任代理市長時就很關心弱勢勞工，今年為鼓勵工會辦理勞工教育、提升基層勞工法令、加強工安意識，更一次到位補足勞教經費到2000萬元，讓工會有更多資源辦理勞工教育。尤其讓職災死亡人數大為降低，保障了無數勞工生命及其家庭。

新高市產業總工會後援會會長何政家指出，陳其邁與基層勞工互動熱絡，上任後每3個月由市長親自召開的勞工自治委員會，邀集不同產業的工會領袖，共同為高雄市的勞工政策獻策，市長也虛心請教，採納不少對勞工朋友有利的政策。

勞工後援總會幹部認為，陳其邁與勞工朋友站同一線，因此「今年年底就讓勞工朋友成為市長的後盾」，尤其許多工會近來由中生代、年輕人擔任主要幹部，這次也要讓年輕人發揮勞工新勢力，支持其邁繼續為市民、為勞工繼續拚四年。