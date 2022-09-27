雖然夏天已經過去，不過許多人還是會開冷氣解熱。一名女網友分享，客廳的冷氣壞了半個月後，終於等到師傅到家裡維修。沒想到婆婆得知維修期間開機測試要用電，竟要求完工後酌扣50元電費，讓師傅氣到直接走人，貼文曝光引發熱議。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他們半個月來苦等師傅到家裡修冷氣，不料婆婆聽到師傅說明，維修過程、完工後冷氣開機測試都要用到家裡的電，竟開口要求師傅完工後，「收費時必須扣減50元的電費」。

原PO透露，婆婆提出離譜要求後，冷氣師傅不爽到直接收拾工具走人，留下他們繼續過著吃飯沒冷氣吹的生活，讓原PO當場傻眼。

對此，許多人紛紛回應，「第一次聽到要扣電費的～」、「這個婆婆的腦已經熱壞了」、「身為冷凍空調維修人員，我也會直接收工具走人，拍謝我很忙，不缺你們這一組客戶」、「50塊也要跟人家A，婆婆腦袋有問題欸」、「沒錢付電費別裝冷氣」、「所以裝冷氣要幹嘛用的？裝飾用的嗎？這點錢省下來是可以帶到棺材裡嗎？無法理解！」