台中港務分公司等共同為企業「誠信經營，永續發展」目標努力，提升國家清廉度與整體競爭力。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司27日於台中港務分公司教學大樓，舉辦「111年採購透明‧誠信治理論壇」。(台中港務分公司提供)

台中港務分公司為提升採購品質，推廣採購透明及企業誠信治理概念，27日於台中港務分公司教學大樓舉辦「111年採購透明‧誠信治理論壇」，由陳苗鏜副總經理主持，邀請港區各界100餘人參加；透過雙向交流座談，強化廠商及同仁誠信法治及廉能意識，營造政府廉能企業永續環境。

台中港務分公司指出，今天與會特邀請前法務部廉政署副署長、現任台灣透明組織協會顧問楊石金、公共工程委員會企劃處長羅天健、交通部政風處副處長徐慶全及標竿企業聖大營造股份有限公司董事長何献崇、台灣世曦工程顧問股份有限公司副總經理張欽森。

還有佾聯網企業有限公司經理張名妤、關務署臺中關副關務長趙台安、內政部移民署台中港國境隊長詹朝雄、台中港務警察總隊科長葉啟全、行政院農業委員會動植物防疫檢疫局台中分局台中港檢疫站主任黃純儀、總公司政風處資深處長劉孟政、承攬廠商與總、分公司同仁等100餘人一同交流。

陳苗鏜表示，論壇宗旨，主要配合政府持續在公部門推動反貪腐政策，同時更積極向企業推廣誠信治理概念，希望大家在積極打拼的同時，也能落實法遵、誠信經營，共同為企業「誠信經營，永續發展」的目標而努力，進而提升國家清廉度與整體競爭力。

台中港務分公司強調，論壇由羅天健主講「政府採購履約誠信與常見爭議」、楊石金主講「企業誠信新趨勢‧誠信經營這堂課」，並由陳苗鏜主持綜合座談，邀請2位講座及何献崇、徐慶全擔任與談，與參加人員進行雙向交流座談，強化廠商及同仁的誠信法治及廉能意識，營造政府廉能企業永續環境。