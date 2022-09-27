1名旅館業者日前遇到客人休息入住後，房間床上留下大片屎痕與血漬，浴室地板還有不少排泄物堆積，該業者傳訊問客人，對方稱「入住時就這樣」，之後又改口說離開時沒有發現污漬，業者討要清潔費和新床組費用共3500元，對方說自己很倒楣拒絕付錢，稱「不是我弄的，要怎麼賠償」。

該旅館業者在臉書「爆廢公社公開版」PO文，日前有客人花486元休息2小時，之後房務人員進房間清潔時發現棉被上有大片尿痕與血漬，浴室地板上還有疑似排泄物的物體堆積在排水孔處，事後原PO傳訊息詢問客人，客人竟稱入住時就已這樣，原PO則反問那當初怎麼會繼續住「都是大便的房間你會住？」

事後原PO傳訊息詢問客人，客人竟稱入住時就已這樣，原PO則反問那當初怎麼會繼續住「都是大便的房間你會住？」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

客人稱可能是水管倒灌，導致排泄物湧起；原PO最後要求新床組、棉被毛巾與清潔公司費用共3500元，對方不接受，還說自己很倒楣。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

該客人之後又改稱離開房間時沒有發現髒汙，原PO說會調閱監視器，也說房務當下就馬上拍照片告知，房間只有對方住過，對方還稱可能是水管倒灌，導致排泄物湧起；原PO最後要求新床組、棉被毛巾與清潔公司費用共3500元，對方不接受，還說自己很倒楣，稱一切都不是他造成的，「不是我弄的，要怎麼賠償」。

其他網友留言「也太誇張啦」、「好扯，素質真的很低」、「另外要求清潔房間無法租出去的費用」、「要肛交為何不先清潔乾淨在開始，一定要搞的到處都是才滿意」、「上法院的話，要留排泄物驗DNA，所以別全丟了」、「臉皮厚無極限」、「有後續要發出來，想知道他怎麼被打臉」、「這種水準的人應當提供監視器畫面，讓大家及住宿業者防範此人」。