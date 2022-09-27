台南市政府今年的防疫津貼與重陽敬老暨健保福利金將於29日入帳，但因1000元的健保福利金，約有3.3萬人所得稅課稅級距超過12％領不到，27日引發市議員蔡育輝的不滿，認為市府違反議會決議。社會局長陳榮枝強調，市長黃偉哲已同意「不排富」，全市超過28萬名長者全都領得到。

市府表示，長者、未滿6歲之嬰幼兒、經濟弱勢及其他具備社會救助資格民眾，今年將發放防疫補貼金每人至少1000元，預計發放人數約51萬人；至於長者還將發放重陽敬老金1000元，並加碼健保福利金符合資格者可領取1000元，但所得稅課稅級距超過12％的長者，則無法領取健保福利金，不符合領取資格者約有3.3萬人。

不過，蔡育輝卻認為，台南市議會111年度政黨黨團協商第2次會議，決議今年防疫津貼補助「不排富」；65歲以上老人健保福利津貼補助，今、明年也都「不排富」，另從2024年至2026年還將逐年編列全部金額，且比照其他5都採有條件排富。

陳榮枝答詢說，市長已同意依政黨協商的決議「不排富」，今年65歲以上的長者，扣除身心障礙中低收有5萬多人健保全額補助後，約有28萬多人，合計敬老金及健保福利金預算約14億多元，加上防疫補貼金預計發放51萬人，預算約5.1億元，每位長輩至少都能領到3000元。