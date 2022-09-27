「學甲上白礁」今年9月23日登錄成為國家重要民俗。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市「學甲上白礁」歷史悠久，為了讓祭典列入國家重要民俗，慈濟宮2018年向中央表達爭取意願，同時積極找回失落的傳統藝陣；前2年的遶境活動，雖然碰上疫情而喊卡，廟方持續爭取經費做文化資產保存，今年9月如願通過文化部審議，成為台南第6項國家重要民俗，慈濟宮總幹事李德欽獲悉後感動直說「意義非凡！」

學甲慈濟宮每年在主祀神明保生大帝誕辰前的農曆3月11日，前往早年先民登陸地將軍溪畔舉辦「上白礁」謁祖祭典，有飲水思源、不忘本的意旨；每4年舉辦「學甲刈香」大遶境3天，每次遶境活動由全台唯一人力扛抬的後社集和宮蜈蚣陣擔任前鋒陣頭，沿途的家家戶戶也會擺設香案與供品祭拜。

然而，早年遶境多個庄民自組的藝陣，隨著時代變遷失傳，近年慈濟宮積極重組東竹圍「八美圖」、內角太安宮「封神榜」、慈濟宮漢聲軒北管等多項藝陣，恢復在地歷史記憶，並與在地學校合作，推廣宗教文化，積極執行無形文化資產維護保存計畫。

台南市原有5項國家重要民俗，包括「西港刈香」、「東山碧軒寺迎佛祖暨遶境」、「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」、「東山吉貝耍夜祭」及「南關線三大廟王醮暨遊社」，在「學甲上白礁」經文化部審議通過登錄為國家重要民俗後，截至今年9月，國家重要民俗已達22項，而台南就占了其中6項。

台南市政府文化局文資處表示，「學甲上白礁」今年9月23日登錄成為國家重要民俗，不過早在4年前，慈濟宮就向中央表達爭取的想法，後來文化部文資局都會定期派員了解推動情形，今年疫情趨緩後，文化部正式排定審查，如今通過後，代表其文化價值是受更高層級的官方肯定，近期應將會南下舉辦授證典禮。