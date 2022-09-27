媒體人周玉蔻不實指稱，前總統府祕書長蔣孝嚴跟前中國小姐張淑娟有緋聞，讓張淑娟憤而提告更聲淚俱下。國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘27日也透過臉書發表評論，他說，周玉蔻在電視、網路上胡亂爆料，但未見NCC有任何動作，他直批NCC根本只是民進黨鬥爭對手的工具，完全失去監督媒體行為的功能。

謝福弘說，他強力譴責周玉蔻，周為了攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安選情，不斷透過爆料來搏版面，但是卻未經查證，牽扯前中國小姐張淑娟，讓張的名節受到莫大傷害、十分無良。

謝福弘表示，民進黨打選戰潑髒水的手法讓人憤怒心寒，但NCC除了對親藍媒體伸出魔爪，像是近日又要審查TVBS新聞台移頻案，鄉親常收看的TVBS新聞台，很可能以後要移動冷門的100台以後，很多鄉親家中的遙控器，可能不好找到該頻道。

他批評，面對周玉蔻的胡亂爆料，NCC未對周玉蔻有所動作，讓人質疑難道NCC只是民進黨政府鬥爭對手的工具，完全失去監督媒體行為的功能，根本是視而不見、助紂為虐。

謝福弘說，民進黨執政以來，周玉蔻便成為打手攻擊民進黨的主要敵人，早期汙衊馬英九總統，現在又攻擊蔣萬安，而NCC竟然視若無睹令人搖頭。